شكرا لقرائتكم خبر عن ايران تعطي الضوء الاخضر ل مليشيا الحوثي بقصف خطوط انتاج النفط الرئيسيه في السعوديه ..وتحذيرات مرعبه بهذا الشأن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/03 الساعة 08:45 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
اعتبر الخبير الاستراتيجي في مجال " النفط " " ممدوح سلامة " ان من ضمن خيارات الرد الايراني المتوقعة على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الجنرال " قاسم سليماني " دفع ميلشيا الحوثي في اليمن الى شن هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية بهدف تهديد سلامة خطوط الملاحة الدولية .
وأشار " سلامة " الى أن ضرب خطوط انتاج النفط الرئيسية التي تغذي العديد من دول العالم باحتياجاتها من النفط والطاقة من خلال شن الحوثيين هجمات مباشرة سيمثل احد خيارات الرد الايراني المتوقعة بل والمرجحة .
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