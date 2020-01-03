شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : مواجهات داميه واشتباكات عنيفه تدور في محافظة اب وتفجير بيت ابرز شيخ قبلي وسقوط قتلى وجرحى بالعشرات "تفاصيل وصوره حصريه لتفجير البيت" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/03 الساعة 08:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكد مصادر بمحافظة اب اندلاع مواجهات عنيفة بين مليشيات الحوثي من جهة وبين أتباع شيخ قبلي بمديرية حبيش شمال المحافظة خلفت قتلى وجرحى.

وقالت مصادر محلية "أن مليشيا الحوثي الإنقلابية فجرت منزل الشيخ القبلي عبدربه البخيتي بعزلة الصدر بمديرية حبيش شمال محافظة إب".

وأضافت أن مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت بين مرافقي الشيخ عبدربه البخيتي ومسلحين من أبناء قريته "عضالم" بعزلة الصدر بمديرية حبيش شمال إب، وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية، عقب حملة شنتها المليشيا على القرية بهدف اختطاف الشيخ البخيتي.

Advertisements

وأكدت مصادر مقتل وإصابة خمسة من مسلحي مليشيا الحوثي الإنقلابية خلال المواجهات مع الشيخ القبلي البخيتي ومرافقيه وأبناء القرية حتى الان ومازال الوضع متوترا في المنطقة.

وفي سياق آخر وقالت مصادر محلية وميدانية، إن خلافات كبيرة نشبت بين الأجنحة القيادية للمليشيات الحوثية في جبهة الفاخر شمال قعطبة، شمالي الضالع.

وانسحب ما يقارب 60 مقاتلاً، من جبهات الضالع، برفقة قيادي من محافظة إب، يدعى "أبو الحسين الإبي".

وقالت المعلومات، إن الانسحابات بسبب الخلافات التي نشبت بين الإبي وأحد مشرفي المليشيات بجبهة الضالع "يدعي الانتماء للأسرة الحوثية".

غالبية المقاتلين الذين أعلنوا بقيادة المدعو أبو حسين الإبي انشقاقهم، هم من محافظة إب، وسط البلاد.