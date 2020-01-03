شكرا لقرائتكم خبر عن وردللتو : محمد بن زايد يصاب بالصدمة بعد معرفته بنشر الصحافة التركية هذا الخبر الصادم والغير متوقع .. شاهد (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ووضعت الصحيفة في صفحتها الاولى، صورة بن زايد تحت عنوان" "أمير الاٍرهاب"، في إشارة الى نقل مقاتلين سودانيين عبر طيران الإمارات الى ليبيا للقتال الى جانب قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر.

ومنذ 4 أبريل الماضي، يشن حفتر، المدعوم من الإمارات، هجومًا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع.

وتواجه الإمارات، اتهامات بإرسال مرتزقة من السودان للقتال بجانب قوات حفتر، التي تستعين أيضًا بمرتزقة روس في سعيها المحموم للسيطرة على العاصمة الليبية.