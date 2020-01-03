شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالان.. مقاتلات التحالف يستهدف قيادات حوثية بارزة بغارات دقيقة وعنيفة (أسماء وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي خمسة قيادات من جماعة الحوثي، اليوم، مصرعهم إثر غارات جوية وصفته بـ"الدقيقة والعنيفة" شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم، على معقل جماعة الحوثيفي محافظة صعدة (شمال اليمن).

وقال مصدر عسكري إن مقاتلات التحالف استهدفت عدد من قيادات جماعة الحوثي في محافظة صعدة.

وأوضح المصدر أن الغارات أدت إلى مصرع القياديين الحوثيين؛ احمد محمد الخزان، سليم النعمان، علي حسين الاسطى، عبدالعزيز محمد سلامة، عبدالله هميس.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.