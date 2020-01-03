مليشيا الحوثي تكثف من جرائم اختطاف الفتيات في صنعاء

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية، ارتكاب جرائم الاختطاف بحق النساء والفتيات اليمنيات في صنعاء، رغم النداءات الإنسانية المتكررة لوقف هذه الجرائم من قبل منظمات دولية ومحلية.



وقالت مصادر حقوقية، إن أكثر من 22 فتاة تعرضن للاختطاف في أحياء متفرقة من العاصمة صنعاء منذ مطلع ديسمبر الماضي، بحسب البلاغات المسجلة من قبل أهالي الفتيات المختطفات، وفق مانقلت عنها "الشرق الأوسط".



وأشارت المصادر أن الفتيات المختطفات تتراوح أعمارهن ما بين (12 – و21 عاما).



وتطرقت المصادر إلى وجود العشرات من حالات الاختطاف المماثلة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الأهالي خشية العار والفضيحة المجتمعية.



وذكرت المصادر أن عناصر نسائية حوثية ـ الزينبيات ـ اختطفن قبل نحو أسبوع، خمس فتيات من وسط العاصمة صنعاء، بتهمة لبس العباءات النسائية الخارجة عن المواصفات المحددة من قبل الجماعة.



وأوضحت أن القيادي الحوثي المدعو سلطان زابن والمعين من قبل الجماعة مسؤولا عن مباحث صنعاء والمتهم بجرائم جسيمة أقدم قبل يومين على اختطاف فتاة جديدة بصنعاء من منزلها في حي الدائري بالعاصمة اليمنية.



وكان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، اتهم الحوثيين باختطاف أكثر من 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لهم، وعرضوهن للتعذيب وتلفيق تهم تتعلق بالشرف.



