شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو يُنشر لأول مرة .. لحظة تدمير سيارة قاسم سليماني ورفاقه واغتيالهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قناة العهد@AhadTv لحظة العدوان الامريكي الغاشم و اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس لحظة العدوان الامريكي الغاشم و اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس pic.twitter.com/vbBmAonbV5 Advertisements — قناة العهد (@AhadTv) January 3, 2020 ٧٠ لحظة العدوان الامريكي الغاشم و اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس pic.twitter.com/vbBmAonbV5 — قناة العهد (@AhadTv) January 3, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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