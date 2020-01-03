الغارات الجوية الأمريكية تقتل 4 إرهابيين في الصومال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365
قُتل أربعة من أعضاء جماعة الشباب الإرهابية في ثلاث غارات جوية في الصومال ، وفقًا لقيادة إفريقيا الأمريكية.
قُتل اثنان آخران من المتشددين في غارة ثالثة أُجريت بالقرب من كاليو بارو بالصومال ، حسبما حددت القيادة.
لم يقتل مدنيون حسب الأمر.قامت الولايات المتحدة بتنسيق الإضرابات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.
أشار الميجور جنرال في الجيش الأمريكي ويليام جايلر ، مدير العمليات في أفريكوم ، في بيان له إلى أن حركة
الشباب قد أودت بحياة مئات الأشخاص منذ "أول هجوم خارجي لها في عام 2010".
وقال "لقد هاجموا وقتلوا الشركاء الأفارقة ، والحلفاء ، وزملائهم الأميركيين". "إنهم يشكلون تهديدًا عالميًا وتركز اهتمامهم على تصدير العنف على المستوى الإقليمي ومهاجمة الوطن الأمريكي في نهاية المطاف."
نفذ الجيش الأمريكي ما مجموعه خمس ضربات ضد حركة الشباب في الصومال في ديسمبر ، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين.
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