شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زعيم مليشيا الحوثي يعلق على مقتل سليمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات علق زعيم مليشيا الحوثي، عبد الملك، على مقتل قاسم سليماني بقصف أمريكي في العاصمة العراقية بغداد. Advertisements وأكد الحوثي وقوفه إلى جانب من أسماهم "أحرار الأمة" في معركة الكرامة والاستقلال ضد الاستكبار الأمريكي والإسرائيلي. وقال إن من لقوا حتفهم في الغارات الأمريكية هم "شهداء الأمة" في معركتها لنيل الاستقلال. ولفت زعيم المليشيا الانقلابية إلى أن ما اعتبرها "تضحيات" لمن قتلوا في القصف لن تذهب سدى. وقتل سليماني وعدد من قادة مليشيا الحشد بغارات أمريكية في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم.

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