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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. مليشيا الحوثي تؤدي صلاة الغائب على قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
أدت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، كانون الثاني 03، 2020، صلاة الغائب على الجنرال الإيراني قاسم سليماني والذي قتل بقصف أمريكي في مطار بغداد فجر اليوم.
وقال الصحافي، بسيم جناني، إنه بحضور العديد من قياداتهم أقام الحوثيون صلاة الغائب على قاسم_سليماني في جامع العيسي بالحديدة.
ولفت الصحفي الجناني إلى أن وقفة إحتجاجية أمام الجامع للتنديد بمقتل سليماني تلت الصلاة عليه.
وقتل إلى جانب سليماني، في القصف الأمريكي، عدد من قادات الحشد الشعبي في العراق إضافة إلى قيادات شيعية من سوريا ولبنان.
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