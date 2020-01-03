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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 شاهد حصريا.. هكذا تتصدى قبائل شبوة للغزاة

تحصل محرر "الخليج 365" على مقطع فيديو بشكل خاص، يظهر مجابهة قبائل شبوة للعدو الغازي. Advertisements وتلقن قبائل شبوة بين الحين والآخر مليشيات الاخوان المسلمين ضربات موجعة، بالرغم من قوة عتاد المليشيات ودعم الحوثي والتنطيمات الاسلامية . ولمشاهدة الفيديو من هُنــــــــــــــــــا:

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