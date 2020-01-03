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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. مقتل 5 من قيادات المليشيا بقصف جوي لمقاتلات التحالف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قتل خمسة قيادات في ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، إثر غارات جوية وصفته بـ"الدقيقة والعنيفة" شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم، على معقل الميليشيا في محافظة صعدة (شمال اليمن).
وأكد مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف استهدفت عدد من قيادات ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة.
وبين المصدر أن الغارات أدت إلى مصرع القيادات الحوثيين؛ احمد محمد الخزان، سليم النعمان، علي حسين الاسطى، عبدالعزيز محمد سلامة، عبدالله هميس.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن
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