شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن أسماء الضباط الإيرانيين الذين قتلوا مع سليماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات مشرت وسائل إعلام أسماء الضباط الإيرانيين القتلى بالعملية العسكرية الأميركية. وهم: Advertisements اللواء حسين جعفري نيا العقيد شهرود مظفري نيا الرائد هادي طارمي النقيب وحيد زمانيان واستهدفت الغارات الأمريكية، صباح اليوم، موكبا لسليماني في مطار بغداد بالعراق، وأسفر القصف عن مقتله من قيادات بارزة من سوريا ولبنان والعراق.

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