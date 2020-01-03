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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. مقتل قائد فريق الألغام الحوثية بنيران الجيش في جبهة الضباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 ـ تعز
قتل قائد فريق الألغام الحوثية وجرح اثنان من ذات الفريق، في وقت متأخر من مساء الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020، خلال عملية نوعية للقوات الحكومية في جبهة الضباب بمحافظة تعز، وسط اليمن.
وأكدت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية بجبهة الضباب استهدفت بعملية نوعية فريق زراعة الألغام التابع لمليشيات الحوثي في محيط التبة السوداء.
وتابعت المصادر، أن قائد فريق الألغام قتل في هذه العملية -التي لم تفصح المصادر عن تفاصيلها- فيما أسفر عنها إصابة اثنين آخرين من الفريق.
وأوضحت المصادر، أن القوات الحكومية نفذت العملية أثناء محاولة الحوثيين زراعة ألغام في جنوب التبة السوداء المحاذية لتبة الكربة التي تتمركز فيها القوات الحكومية.
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