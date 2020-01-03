ذمار.. تسجيل إصابة جديدة بوباء أنفلونزا الخنازير

الخليج 365 ـ ذمار

أكدت مصادر طبية في محافظة ذمار، جنوب صنعاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير H1N1.

وبينت المصادر، أن المواطن علي القريطي، أحد أبناء حي عزان، جنوب المدينة توفي إثر إصابته بإنفلونزا الخنازير H1N1.

وافاد مصدر مقرب من المريض، أنه أسعف إلى مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء، والذي رفض استقبال الحالة، بحجة أن حالات الانفلونزا تنقل إلى المستشفى الجمهوري.

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وتابع، "وعند وصول المريض إلى المستشفى الجمهوري اعتذر الأطباء عن استقباله نظرا لتدهور حالته الصحة، بسبب تأخر العلاج".

ووفق المصدر، وبعد التواصل مع عمليات وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وعدهم قسم الشكاوى بتوفير غرفة في المستشفى الجمهوري، الا أن الموت كان أسرع، وتوفي المريض في المستشفى.