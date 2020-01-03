- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. تسجيل إصابة جديدة بوباء أنفلونزا الخنازير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 ـ ذمار
أكدت مصادر طبية في محافظة ذمار، جنوب صنعاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير H1N1.
وبينت المصادر، أن المواطن علي القريطي، أحد أبناء حي عزان، جنوب المدينة توفي إثر إصابته بإنفلونزا الخنازير H1N1.
وافاد مصدر مقرب من المريض، أنه أسعف إلى مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء، والذي رفض استقبال الحالة، بحجة أن حالات الانفلونزا تنقل إلى المستشفى الجمهوري.
وتابع، "وعند وصول المريض إلى المستشفى الجمهوري اعتذر الأطباء عن استقباله نظرا لتدهور حالته الصحة، بسبب تأخر العلاج".
ووفق المصدر، وبعد التواصل مع عمليات وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وعدهم قسم الشكاوى بتوفير غرفة في المستشفى الجمهوري، الا أن الموت كان أسرع، وتوفي المريض في المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر ذمار.. تسجيل إصابة جديدة بوباء أنفلونزا الخنازير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.