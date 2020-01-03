شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توجيهات حوثية حول السفارة الأمريكية في صنعاء بعد مقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء Advertisements ذكرت مصادر مطلعة أن قيادات الحوثي وجهت بعدم التعرض للسفارة الأمريكية بصنعاء، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بقصف أمريكي في مطار العاصمة العراقية بغداد. وذكرت المصادر أن التوجيه الحوثي جاء تحسبا لردة فعل من ترمب على غرار ما حدث في العراق. وأشارت المصادر إلى أن الضربة الأمريكية في العراق أفزعت الحوثيين ودفعتهم إلى تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بقياداتهم. وأسفر القصف الأمريكي، فجر اليوم، عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقيادات في الحشد الشعبي وحزب الله.

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