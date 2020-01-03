صعدة.. مقتل العشرات من مسلحي المليشيا خلال صد هجوم برازح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 ـ صعدة

قُتل وجرح العشرات من مليشيات الحوثي، بنيران القوات الحكومية، خلال إفشال محاولتهم التقدم غرب محافظة صعدة، شمال اليمن.

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وذكرت مصادر عسكرية، أن مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع القوات الحكومية في جبهة رازح، إلا أن القوات كسرت الهجوم وأجبرتها على التراجع باتجاه جبل الاذناب الاستراتيجي وبني معين.

ولعبت مدفعية التحالف العربي دورًا محوريًا، وشنت قصفا وصف بالأعنف على مواقع وتحركات مليشيات الانقلاب المتمركزة في بني معين وجبل الاذناب الاستراتيجي.

العملية -بحسب المصادر- أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا، فضلا عن تدمير معدات قتالية تابعة لها.

يشار إلى أن قوات الجيش أفشلت الأسبوعين الماضيين هجوما مكثفا للمليشيات، كانت تحاول من خلاله استعادة مواقع استراتيجية، وكبدتها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.