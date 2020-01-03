شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : روسيا ترعب الأمريكان وتصدر اول بيان ناري ردا على مقتل سليماني ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن استشهاد قائد فيلق القدس الإيراني الفريق قاسم سليماني في ضربة صاروخية أميركية على مطار بغداد سيكون لها عواقب سلبية للأمن والاستقرار الاقليمي. واشارت وزارة الخارجية الروسية الى استشهاد قائد قوات فيلق القدس الفريق قاسم سليماني في ضربة القوات المسلحة الأمريكية على مطار بغداد مؤكدة أن هذه خطوة واشنطن تترتب عليها عواقب وخيمة للأمن والاستقرار الاقليمي. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف البيان: "ننطلق من أن مثل هذه الخطوات لا تساهم في ايجاد حلول للمشاكل الصعبة المتراكمة في الشرق الأوسط". وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر استشهاد الفريق قاسم سليماني، في ضربة صاروخية أمريكية ببغداد خطوة مغامرة، ستؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة كلها.

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