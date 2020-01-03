شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة حول التحرش الجماعي بالفتاة المصرية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفتاة المصرية ضحية التحرش الجماعي في رأس السنة عن مفاجأة صادمة. وقالت الفتاة إنه عند تجمهر الشباب حولها وحول صديقتها حاولت الاختباء داخل محل تجاري، إلا أن صاحب المحل طردها مرة ثانية وسط الشباب خوفا على بضاعته. جديد "الخليج 365" Advertisements وكان انتشر فيديو للحظة التحرش الجماعي بفتاة مصرية بشارع في أحدى محافظاتها دون رحمة. وأوضحت أجهزة الأمن المصرية أنها تكثف جهودها، لضبط المتورطين في حادث التحرش الجماعي، مشيرة إلى أنه تم فحص الفيديو، ومراجعة الكاميرات في الشارع؛ من أجل معرفة المشاركين في الجريمة

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