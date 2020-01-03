شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصين تعلن موقفها من مقتل سليماني وتحذر واشنطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، في مجال تعليقه على العملية الأمريكية الأخيرة في العراق، إن بلاده تعارض استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف الدبلوماسي الصيني في موجز صحفي: "نتابع هذا الحادث عن كثب. الجانب الصيني عارض باستمرار استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية". وفي وقت سابق أعلن البنتاغون، أن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج". واعتبر البنتاغون أن "سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولون عن مقتل مئات من القوات الأمريكية وقوات التحالف". من جانبه دان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، "بأقصى درجات الإدانة والاستنكار" اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي بغارة أمريكية في مطار بغداد. ولقي سليماني، والمهندس، فجر اليوم مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد. المصدر: وكالات

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