شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قائد القوات البرية الإيرانية يفاجئ الجميع ويكشف قبل قليل عن اول تحرك عسكري ضد الأمريكان ويصدر البيان رقم "واحد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور ان على الارهابيين الجناة الاميركيين وعملائهم ان ينتظروا الرد القاسي وثأر ابناء الامام الخميني (رض) وقائد الثورة الاسلامية . واعرب العميد باكبور في بيان عن تعازيه باستشهاد الفريق قاسم سليماني وقال ان على اعداء الاسلام وعلى راسهم اميركا المجرمة ان يعلموا ان كل عشاق محور المقاومة ورفاق درب الشهيد قاسم سليماني سيواصلون مشوار هذا المجاهد في سبيل الله بايمان وعزيمة راسخة واندفاع اكثر من السابق وعلى الارهابيين الجناة الاميركيين وعملائهم ان ينتظروا ردا قاسيا وانتقاما شديدا من قبل ابناء الامام الخميني قدس سره وقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي . جديد "الخليج 365" Advertisements وقدم العميد باكبور التعازي الى صاحب العصر والزمان والى قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني وذوي الشهيد الفريق قاسم سليماني باستشهاد قائد قوة فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية الذي بذل جهودا حثيثة ومباركة خلال اربعين عاما من حياته الشريفة والمباركة في مواجهة الظلم والإرهاب العالمي بقيادة اميركا والمجرمة والصهيونية العالمية ودفاعا عن الإسلام وقيم الثورة الإسلامية حتى نال درجة الشهادة على يد اشقى الارهابيين الاميركان.

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