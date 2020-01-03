شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة.. السفارة اليمنية بالهند تبيع القات لزوارها مقابل 100 دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 - خاص

Advertisements شارك ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لدبلوماسيين يمنيين في الهند ، بعد ان قبصت عليهم السلطات الهندية على خلفية المتاجرة بالقات. وشكلت هذه الواقعة صدمة كبيرة لدى ابناء الشعب اليمني ، وخيبة أمل لا سيما أن بعض اصحاب المراكز المرموقة بالخارج يستخدمون مناصبهم لمتمرير المحظورات.

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