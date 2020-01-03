أنباء عن موعد استئناف الرحلات من والى مطار الريان الدولي.. تعرف على الموعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - خاص



كشف مصدر محلي عن موعد استئناف مطار الريان الدولي للرحلات.

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وبحسب المصدر، فإن المطاو سيعاود عمله ابتداء من يوم الأحد القادم برحلة جوية إلى السودان.

واضاف المصدر، ان توقف الرحلات الجوية إلى مصر سببه عدم حصول المطار على رخصة استقبال طيران من مطارات مصر والسعودية.

واشار المصدر الى ان بسبب فترة اغلاقه الطويلة حيث يستوجب الأمر اصدار ترخيص استقبال جديد واعادة ادراج المطار في قائمة المطارات المشغلة في اليمن.

واختتم المصدر حديثه قائلا تم توجيه عدد من المذكرات إلى الجهات المختصة في مصر والسعودية لاعادة اعتماد المطار مجددا وجار حاليا اعادة الاعتماد في هذه الدول عقب تمام الاعتماد في السودان.