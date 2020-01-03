شاب مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يحيي معاقي اليمن.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - القاهرة



وجه شاب مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحية للمعاقين في العالم، وخص تحيته لمعاقي اليمن.

وقال الشاب في مقطع فيديو عبر قناة جريدة “الفجر“ المصرية على يوتيوب: إن "معاقي اليمن حالة استثنائية من بين كل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم".

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وأضاف، أنهم يتحدون الصراع والألم جراء الحرب التي فرضت نفسها عليهم بكل صبر وثبات واحتساب".

وأكد الشاب المصري: أن معاقي اليمن يمثلون أكثر نموذج مشرف في العالم، من حيث تحمله لما يلم به من مصائب ويقابلها بالصبر والتطلع إلى المستقبل نحو الأفضل.