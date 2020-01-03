الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات خاصة
أعلن المتحدث الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.
وأضاف شريف، أن سليماني لقي مصرعه مع آخرين من قادة الحشد الشعبي العراقي.
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".
وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.
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