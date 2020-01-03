شاهد: تحرش جماعي بفتاة مغربية في مصريه والسلطة المصريه تعلن القبض على سبعة منهم فيديو

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة، قيل في البداية أنها مصرية، ليتضح بعدها أنها مغربية، أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ويظهر الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع على “تويتر”، محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة، فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط صراخها وبكائها.

وتمكن شبان في النهاية من إنقاذها ووضعها في سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة.

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وأكد شبان من المدينة أن الحادثة أثارت غضب الكثيرين، وانتقدوا ما تعرضت له الفتاة وطالبوا بالقبض على الجناة، ولكن كما هي العادة في تحميل الضحية المسؤولية، فقد انتقد البعض ملابس الفتاة التي وصفوها بـ “الاستفزازية”.

أعلنت الشرطة المصرية إيقاف سبعة أشخاص متهمين بالتحرش بفتاة عشرينية أثناء سيرها في الشارع بمدينة المنصورة في دلتا النيل، حسب بيان وزارة الداخلية الخميس، وبعد تداول فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة.

ومنذ الأربعاء، يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات قصيرة لفتاة شابة مغربية تصرخ فيما يحاول تجمع من الشباب التحرش بها جنسيا في الشارع، بينما يحاول شخصان إنقاذها بادخالها في سيارة للابتعاد عن الحشد.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها “أمكن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها طالبة (20 عاما) مقيمة بمدينة المنصورة (..) أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لها بعض الصبية والشباب بالقول وتصيرهم بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة لمنعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادةوأضاف البيان;توصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين عدد سبعة (..) بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وكانت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 اظهرت أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.





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