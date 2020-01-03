شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن حقيقة وفاة مذيعة الجزيرة "غادة عويس" بعد ساعات من وفاة مذيعة العربية "نجوى قاسم" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ردت مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس، على الشاعر السعودي حاكم مشعل المعلا الذي تمني الموت لها بعد كتابتها تغريدة تنعي بها مذيعة العربية نجوي قاسم.

البداية كانت بكتابة عويس تغريدة لها على تويتر لنعي زميلتها قاسم حيث كتبت:كان من المفترض أن أكتب وأنتِ بألف خير، وها أنا أكتب رحمك الله وصبّر أهلك أكاد لا أصدّق! خبر مفجع عند بداية العام إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

---------------------------------

أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي :

• عاجـــل : الكشف عن حقيقة وفاة مذيعة الجزيرة "غادة عويس" بعد ساعات من وفاة مذيعة العربية "نجوى قاسم"

• عاجـــل : شاهد أول صورة لمذيعة العربية "نجوى قاسم" قبل وفاتها بلحظات .. وتفاصيل جديدة حول ما حدث لها بشكل مفاجئ

• عاجـــل : شرطة دبي تقطع الشك باليقين وتعلن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" ،وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياتها

Advertisements

• عاجـــل : الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم"

• عاجـــل : شرطة دبي تقطع الشك باليقين وتعلن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" ،وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياتها

---------------------------------

ليرد عليها الشاعر السعودي: اللهم اغفرلها وارحمها ليت الموت خذا (غاده عويس )، وردت عليها عويس بتغريدة جديدة: "والله الموت أرحم من العيش على كوكب واحد مع أشكالك!".

وتوفيت اليوم الخميس، الإعلامية نجوي قاسم بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وسط صدمة من جمهورها.