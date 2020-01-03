شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ضبط شحنة اموال ضخمة كانت بطريقها الى عدن.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان قوات الامن تمكنت من ضبط شحنة اموال مهربة كانت مخفية بأحكام في دينة وكانت بطريقها الى عدن.

وحسب المصادر ان نقطة تفتيش منفذ الرباط ضبطت أموالاً ضخمة جرى محاولة إدخالها إلى العاصمة عدن بطريقة غير شرعية ودون ترخيص بذلك.

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و قالت عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، بإن الأموال وقدرها مائتان وستةً وعشرون مليون ريال يمني جرى إخفاءها بإتقان في شاحنة نقل (دينّا) وسط صناديق مشروبات غازية.

و فتحت قوات الحزام الأمني تحقيقاً مع سائق الشاحنة المحتجز (ع.ع.م.د) وذلك لمعرفة وجهة الأموال المهرّبة قبل إحالته مع الأموال المضبوطة إلى الجهات المختصة.

و أشادت قيادة قوات الحزام الأمني بقيادة وأفراد نقطة تفتيش منفذ الرباط ممثلة بالنقيب "عمار الحوشبي" مثمنة يقظتهم التامة.