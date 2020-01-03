شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. فنانة يمنية وزوجها يحتفلون بذكرى زواجهم بطريقة رومانسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشعلت الفنانة اليمنية بلقيس مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في فيديو رومانسي على طريقة الأفلاح الهندية برفقة زوجها.

وجاء هذا بعدما نشرته على حسابها الخاص على “إنستغرام” وظهرت فيه وهي تركض في اتجاه زوجها الذي قام باحتضانها.

ولفتت في التعليق إلى أنها فعلت ذلك لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لزواجهما.

وكتبت: “الله لا يغير علينا الا للأحسن. الله لا يفرقنا. الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا اخوان له. أحبك️ قدام الله وخلقه. ذكرى زواجنا الثالثة”. لله لا يفرقنا. الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا اخوان له. أحبك️ قدام الله وخلقه. ذكرى زواجنا الثالثة”.

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