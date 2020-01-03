شكرا لبحثكم عن خبر التفاصيل الكاملة للحادثة التي هزت صنعاء وانتهت بمقتل مواطن أمام زوجته وطفله (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - روى شهود عيان تفاصيل الحادثة المؤلمة التي انتهت بمقتل مواطن أمام زوجته وطفله، صباح اليوم الخميس في العاصمة صنعاء، إثر اشتباكات بين مسلحين في شارع الزبيري وسط العاصمة.

وقال شهود عيان لـ"يمن برس" إن اشتباكات اندلعت في التاسعة من صباح الخميس، بين اخوين هما شكيب وفهد الجراش، مالكي سوبر ماركت الهدى بشارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء.

وأوضحوا أن كلاً من الأخوين الجراش استقدم مسلحين وتبادلوا اطلاق النار أمام سوبر ماركت الهدى الذي يملكانه بشكل عشوائي بعد خلاف دب بينهما على تقاسم تركة من بينها السوبر ماركت.

وأكدوا أن الاشتباكات أودت بحياة المهندس علي مرغم أمام زوجته وطفله أثناء مرورهم على متن سيارته من شارع الزبيري وإصابة شخص آخر من المارة لم يعرف اسمه.

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وأشاروا إلى أن الخلاف بدأ بين الأخوين الجراش عقب وفاة أخاهم الأكبر الذي يدعى مكتوم حيث حضر أحدهما من دبي والآخر من تعز لتقاسم التركة ليحصل الخلاف الذي أودى بحياة شخص بريء بسبب استهتارهما بأرواح الآخرين.

وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمواطن الضحية مقتولاً داخل سيارته وسط صرخات زوجته وطفله وذهول المواطنين المتجمعين حولها.