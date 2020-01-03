شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. مذيعة الجزيرة ترد على شاعر سعودي تمنى موتها بدلا من نجوى قاسم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ردت مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس، على الشاعر السعودي حاكم مشعل المعلا الذي تمني الموت لها بعد كتابتها تغريدة تنعي بها مذيعة العربية نجوي قاسم.



البداية كانت بكتابة عويس تغريدة لها على تويتر لنعي زميلتها قاسم حيث كتبت:كان من المفترض أن أكتب وأنتِ بألف خير، وها أنا أكتب رحمك الله وصبّر أهلك أكاد لا أصدّق! خبر مفجع عند بداية العام إنّا لله وإنّا إليه راجعون".



ليرد عليها الشاعر السعودي: اللهم اغفرلها وارحمها ليت الموت خذا (غاده عويس )، وردت عليها عويس بتغريدة جديدة: "والله الموت أرحم من العيش على كوكب واحد مع أشكالك!"

وتوفيت اليوم الخميس، الإعلامية نجوي قاسم بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وسط صدمة من جمهورها.