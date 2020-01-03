شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أحد المعلقين تمنى لنجوى قاسم الموت قبل أسبوع من وفاتها وهذا كان ردها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أثار تعليق أحد الناشطين على حساب الاعلامية في قناتي العربية والحدث نجوى قاسم جدلا بعد أن تمنى لها الموت خلال العام الجاري 2020.
وعلق شخص، يدعى رماح، بلكنة لبنانية، قبل أسبوع من وفاة الاعلامية نجوى قاسم، يتمنى فيها عدم وجود الاعلامية خلال السنة القادمة 2020، ثم كتب باللغة الانجليزية:" عيد كرسمس على الجميع ما عد أنت"، يقصد بها قاسم.
وعلقت قاسم بقولها:" الله لا يحرمكم النوايا السيئة يارب إن شاء الله تشفى السنة القادمة حتى ما تأكل حالك.
وكانت نجوى قاسم قد توفيت الخميس وأدى وفاتها الى حزن في الوسط الصحفي اللبناني وفي قناتي العربية والحدث.
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