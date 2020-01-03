شكرا لبحثكم عن خبر شاهد لحظة اذاعة خبر وفاة الاعلامية "نجوى قاسم" وبكاء المذيعه على الهواء.. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعت قناة العربية، والعربية - الحدث، الإعلامية نجوى قاسم التي فارقت الحياة اليوم إثر إصابتها بنوبة قلبية. وأعلنت الخبر إحدى زميلات قاسم في القناة، والتي لم تتمالك نفسها فانهارت بكاءً مباشرة على الهواء. يذكر أن الإعلامية نجوى قاسم قد وافتها المنية صباح اليوم، ما تسبب صدمة في الوسط الإعلامي، بعدما أعلن مالك الروقي مدير أخبار "Mbc " بالسعودية.

وكانت قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث.

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كما غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان،وعملت 11 عاما في تليفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

وفي آخر تغريدة لها بمناسبة العام الميلادي الجديد ، تحدثت كيف لها أن تفرح لقدوم العام الجديد والوطن العربي يعيش في ويلات الحروب ، وعن اليمن وكيف أنه يحاول النهوض رغم كل المآسي .