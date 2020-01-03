مؤسسة فينا خير تختتم  أنشطتها لعام 2019م  بحفل تكريمي  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة



شهد المهندس سالم محمد العبودي، وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية وعضو مجلس أمناء مؤسسة فينا خير للاعمال الإنسانية و التنموية، إحتفائية ختامية لأعمال المؤسسة ومشاريعها المنفذة خلال العام ٢٠١٩ وتكريمي لتقييم أفظل موظف وقسم إداري خلال العام الماضي .

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و اشاد العبودي با أعمال المؤسسة التي نفذتها وشهدتها محافظة المهرة منذ انطلاقها التي عادت بالنفع على المستهدفين شاكرا كل جهود الكادر الوظيفي والتطوعي الذي بذلها في سبيل نجاحها بتكاتف وتعاون الجميع لاجل خدمة المجتمع.

وخلال الحفل الذي افتتح بالقران الكريم، القت فيه الاستاذة يسرى خوار رئيس المؤسسة كلمة رحبت بالوكيل الفني بالمحافظة والحاضرين شاكرة كل الجهود التي توجت بها انشطة ومشاريع وبرامج فينا خير بالنجاح من قبل اعضاء الفرق التطوعية التابعه للمؤسسة في مديريات المحافظة واتى ذلك النجاح من نجاح الموظف والمتطوع بعملة والعمل الذي يكلف به والفخر بكل الاعمال التي قدمتها فينا خير بسواعد منتسبيها وكوادرها خلال العام الماضي في جميع المجالات وأن عام 2020 سيكون عام للانجازات والتنمية مشيرة باهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل استمرار تحقيق النجاح، وان العام الجديد ايضا سيشهد تقييم افضل موظف لدى المؤسسة وافضل إدارة لبث روح التفاعل والإنجاز. وتخلل الحفل عدد من الفقرات ومنها عرض لإحصائية بالاعمال التي نفذتها المؤسسة التي شملت عدد من الجوانب والمجالات كالصحة والسكان والاغاثة الإنسانية والتربية والتعليم وغيره.

وأختتم بتتويج الاخ الموظف طلال بن حريز كأفضل موظف لدى المؤسسة لعام ٢٠١٩ واختيار الإدارة المالية كأفظل ادارة للعام ذاته.