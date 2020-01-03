تدشين استلام معدات واجهزة طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة



دشن وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، ومعـه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد استلام معدات وأجهزة طبية لمستشفى الغيضة المركزي بدعم وتمويل من منظمة الصحة العالمية.

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وفي التدشين، أوضح الوكيل العبودي أن المعدات التي تسلّمها مكتب الصحة والسكان بالمحافظة تشمل أجهزة طبية خاصة بقسم الأشعة بمستشفى الغيضة وبعض المعدات الطبية التي يحتاج إليها مكتب الصحة ومستشفى الغيضة المركزي مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وأشار الوكيل العبودي هذه التدخلات الإنسانية والطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية "WHO " في إطار التعاون المشترك لتحسين الخدمات الطبية في القطاع الصحي وتخفيف معاناة المواطنين في ضل الظروف الإستثنائية التي تمر بها الوطن.

وشكـر العبودي، التدخلات والمساعدات الإنسانية والطبية الملموسة والمثمرة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي والتي من شأنها تسهم في تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين وجميع المرافق الصحية بمحافظة المهرة.

حضر التدشين، الدكتور مبارك مزيون نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأستاذ محسن بلحاف مدير مستشفى الغيضة المركزي والأستاذ علي عبداللاه مدير التموين الطبي بالمحافظة والأستاذ سالم العدلي مدير مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت.