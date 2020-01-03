شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : ليلة خميس حمرا برعاية بكيني ” سما المصري ” .. الابراج بتزغرط! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية سما المصري” صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”وهي ترتدي المايوه على حمام السباحة، وكتبت عليها “الليلة يا عمدة”، وهو ما اثار غضب المتابعين، الذين وصفوها بأنها تتعمد إظهار جسدها وكتابة تلميحات مخلة لإثارة مشاعر الجمهور واستفزازه.

وتأبى الفنانة المصرية، أن يمر يوم دون أن تثير الجدل بصورها المثيرة وفيديوهاتها الجريئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : ليلة خميس حمرا برعاية بكيني ” سما المصري ” .. الابراج بتزغرط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.