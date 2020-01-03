عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناوشات حوثية تنتهي بقصف مواقع المشتركة في حيس

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

قصفت مدفعية مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مساء الخميس، مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

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وكشفت مصادر عسكرية ميدانية، عن شن عناصر مليشيا الحوثي، مناوشات على مواقع القوات في حيس، تحولت إلى قصف مدفعي.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات قصفت المواقع بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عياري 120 و82، تبعها قصف بقذائف مدفعية بي 10 مساء الخميس.