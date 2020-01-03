الرئيس الزُبيدي يطلع على مستوى الأمن والخدمات بلحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الزبيدي يطلع على مستوى الأمن والخدمات بلحج
الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365
ناقش الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة عدن، في اجتماع، أمس الخميس، مع وكيل أول محافظة لحج، اللواء الركن صالح أحمد البكري، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحالة الأمنية بالمحافظة.
وكشف المسؤول المحلي عن تراجع كبير في مستوى الخدمات بالمحافظة، خاصة قطاع الكهرباء، مؤكدا تهرب الجهات المعنية من أداء دورها.
ولفت إلى تحسن في الوضع الأمني، بفضل جهود الأجهزة الأمنية، على خلاف الوضع في مجال الخدمات العامة.
وعبّر الرئيس القائد عن أسفه لانحسار مستوى الخدمات، وتردي المرافق العامة المقدمة للمواطنين، في محافظة لحج.
وأكد أن اتفاق الرياض، وضع في سلم أولوياته تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم، والقضاء على الفساد الذي ينخر في مرافق الدولة.
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