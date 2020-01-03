عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. ضبط 226 مليون ريال قبل تهريبها إلى عدن

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية في نقطة تفتيش منفذ الرباط، أموالاً ضخمة قبل إدخالها إلى العاصمة عدن، بطريقة غير شرعية.

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وبلغت قيمة الأموال المضبوطة، مائتان وستةً وعشرون مليون ريال يمني، حاول المهربون إخفاؤها في شاحنة نقل، وسط صناديق مشروبات غازية.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً مع سائق الشاحنة المحتجز (ع.ع.م.د)، لمعرفة وجهة الأموال المهرّبة قبل إحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.