356 شخص ضحايا الحوادث المرورية بالمحويت العام الماضي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قضی 48 شخصاً وأصيب 308 أخرون في 182حادثا مروريا بمحافظة المحويت خلال العام المنصرم.

وأكد تقرير صادر عن إدارة المرور وفاة عشرة أطفال وامرأتين و36 ذكور ، فيما أصيب 229 بإصابات بليغة بينهم 59 طفلا وطفلة وعشر نساء و160 ذكور ، وأصيب 79 بإصابات طفيفة جراء الحوادث المرورية خلال عام 2019.

وأوضح التقرير أن الحوادث توزعت علی 35 حادث صدام سيارات و35 حادث دهس مشاة و62 حادث صدام دراجات نارية و39 حادثة انقلاب وعشر حوادث سقوط وحادثة واحدة صدام جسم ثابت.

وأشار التقرير إلی أن أسباب الحوادث المرورية توزعت علی 44 حادثة إهمال سائقين و22 حادثة خلل فني و16 حادثة إهمال مشاة و13 حادثة قيادة صغار السن للسيارات وخمس حوادث عوامل طبيعية.

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ولفت مدير إدارة المرور بالمحافظة العقيد زيد النونو إلی إن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 78 مليونا و345 ألف ريال..مبينا إرتفاع ضحايا الحوادث المرورية العام الماضي مقارنة مع عام 2018 والذي شهد وفاة 37 شخصا وإصابة 303 أخرين.

من جهة أخری أوضح النونو أن الأجهزة الامنية ضبطت سيارة مسروقة و 25 دراجة نارية مسروقة وستة متهمين بالسرقة خلال الفترة من يناير – ديسمبر من العام الماضي.

كما أشار مدير إدارة المرور إلی إصدار 288 لوحة معدنية و429 رخصة قيادة مركبات و374 وثيقة ملكية و975 تجديد وثيقة..مبينا رصد 334 مخالفة مرورية.

وأفاد بأن العام الماضي شهد بعض الانجازات المرورية منها تشغيل نظام الربط الشبكي والإصدار الآلي لخدمات المرور لمواكبة المتطلبات المرورية وسرعة تلبية احتياجات المستفيدين في مختلف مديريات المحافظة.

وأشاد العقيد النونو بتعاون قيادة المحافظة وإدارة أمن المحافظة في تذليل الصعوبات التي تواجه إدارة المرور والاسهام في معالجة الصعوبات والتحديات الطارئة سيما في ظل استمرار العدوان والحصار..مؤكدا الحرص علی تطوير الخدمات المرورية لتلافي الحوادث والخسائر البشرية والمادية.