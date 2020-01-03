شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو : اغلى من المكرمة الملكية واهم من عطايا الامارات والسعودية .. بشرى سارة لليمنيين في الشمال والجنوب والاعلان رسميا قبل قليل عن وقف بلطجة عمولات التحويلات المالية الى الابد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الزوكا يوجه نداء هام لقيادات السلطة المحلية وقبائل شبوة (وهذا نصه وتفاصيله) محافظة مأرب : تحدد قيمة عمولات الحوالات المالية وتحصر التحويل من والى المحافظة على أربع شركات صرافة فقط (تعرف عليها) قيادي موتمري : يكشف أسباب الخلاف بين الرئيس هادي والإمارات وهذا رد الرئيس على مطالب أبوظبي عاجل وفي غاية الخطورة : تقلبات حادة ومخيفة تهدد حياة الأطفال وكبار السن في السعودية

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو : اغلى من المكرمة الملكية واهم من عطايا الامارات والسعودية .. بشرى سارة لليمنيين في الشمال والجنوب والاعلان رسميا قبل قليل عن وقف بلطجة عمولات التحويلات المالية الى الابد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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