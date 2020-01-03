شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة" أسرته تفجر مفاجأة بشأنه ...دفن نجل محمد مرسي حيًا في هذه المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هنا حيث يقوم الزبانية ب دفن أخي أسامة و رفاقه أحياءاً

( الأمراض بلا حق في العلاج و مياه الصرف الصحي في البدروم لتنال منهم و البرد القارس بلا غطاء و لا حق الزيارة و الرؤية و لو من وراء الحاجز الزجاجي ) اللهم كن لهم فأنت حسيبنا ونعم الوكيل

اللهم كن علي زبانيتهم فأنت المنتقم الجبار

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