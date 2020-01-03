شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف تفاصيل ما حدث ... مصير مروع للحارس الشخصي الجديد لملك المملكة ... على طريقة اللواء عبدالعزيز الفغم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر تكشف تفاصيل ما حدث ... مصير مروع للحارس الشخصي الجديد لملك المملكة ... على طريقة اللواء عبدالعزيز الفغم

تعرض الحارس الشخصي لملك المغرب محمد السادس، إلى إصابات خطيرة، نتيجة تعرضة لحادث سير، حيث نجا من موت محقق.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قالت مصادر متطابقة إن حادثة سير خطيرة وقعت ليلة السبت الاحد باحد شوارع المدينة الحمراء مراكش ، أصيب فيها أحد الحراس الشخصيين للملك محمد السادس .

ووفق المصادر المحلية فقد جرى نقل "الكاردكور" المصاب إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل ، وتبين أنه مصاب على مستوى رجله ، حيث خضع للفحوصات والعلاجات الاولية.

هذا وحسب المصدر ذاته فالحادث استنفر المسؤولين الامنيين بمراكش للوقوف على حالة الحارس الشخصي للملك.

جديد اب برس :

Advertisements