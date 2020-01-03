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عدن - ياسمين التهامي - شاهد من يكون؟ ... مذيع الجزيرة فيصل القاسم يفجر مفاجأة مولزلة: هذا الحاكم العربي سيسقط مثل التفاحة من الشجرة

فاجأ الإعلامي فيصل القاسم جمهوره بحديث غير متوقع عن ندمه بسبب الهجوم على الأنظمة العربية .

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": عندما تعرف أن التسونامي الجارف الذي يجتاح المنطقة تديره حفنةمن الكبار ، لابد أن تشعر بالندم لأنك هاجمت الأنظمة العربية،فهي مجرد أدوات في ألعاب دولية أكبر منها بكثير.

وأضاف: حتى الدول الإقليمية الكبرى في محل كومبارس .. لهذا تابعوا اللعبة الكبرى بصمت، فالدول نفسها في محل مفعول به، فما بالك بالبسطاء. جديد اب برس : Advertisements وتابع ساخرا: المضحك في العرب أنهم حتى هذه اللحظة إذا اختلفوا فيما بينهم يعيرون بعضهم البعض بالعمالة للصهاينة، وكأن دباباتهم ترابط على أسوار القدس. واستدرك: خلوا الطابق مستور يا جماعة...معظمكم تحكمون بلادكم برعاية صهيونية من بغداد حتى الجزائر.. وعندما ترفع اسرائيل الغطاء عن أحدكم يسقط كالتفاحة من الشجرة.

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