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صنعاء - ياسمين الخيامي - تناول هذه الفاكهة على الريق او حين تستيقظ من النوم او حتى عندما تصحو وستصبح فحل كالحصان لتعاشر زوجتك في اي وقت وتستيعد شبابك حتى لو تجاوزت ال50 سنة

2020/01/03 الساعة 06:06 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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