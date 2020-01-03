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رئيس انتقالي أبين ومدير الأمن يستعرضان الحالة الأمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس انتقالي أبين ومدير الأمن يستعرضان الحالة الأمنية

الجمعة 3 يناير 2020

رئيس انتقالي أبين ومدير الأمن يستعرضان الحالة الأمنية

الخليج 365

أشاد العميد عبدالله الحوتري، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبين في أبين، بجهود الأجهزة الأمنية لفرض الأمن والاستقرار في المحافظة.

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واطلع خلال استقباله العميد الركن محمد فضل منصر، القائم بأعمال مدير أمن محافظة أبين، على الأوضاع العامة والحالة الأمنية في المحافظة، في ظل الاعتداءات المتكررة من جانب مليشيا الإخوان الإرهابية، القادمة من خارج أرض الجنوب.

 

وشدد على أهمية تضافر جهود كل الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتحقيق أعلى معدلات النجاح، وإحباط كل محاولات إثارة الفوضى.

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