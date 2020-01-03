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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط قذائف حوثية على القوات المشتركة في الجاح
الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365
ضربت قذائف مدفعية مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، مساء الخميس، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.
واستخدمت المليشيا، وفقا لمصادر عسكرية ميدانية، قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عياري 120 و 82 في الهجوم.
وتابعت المليشيا هجومها، بالأسلحة المتوسطة من عياري 12.7 و14.5، على فترات متقطعة خلال ساعات النهار وحتى ساعات المساء .
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