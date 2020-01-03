شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الفيديو الذي هز صنعاء.. مقتل مواطن أمام زوجته وطفله! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل مواطن أمام زوجته وطفله، صباح الخميس 2 يناير 2020، إثر اشتباكات بين مسلحين في قلب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

قال شهود عيان، إن مجموعتين مسلحتين تبادلتا إطلاق النار أمام سوبر ماركت الهدى أودت بحياة مواطن أمام زوجته وطفله أثناء مرورهم بسيارتهم من شارع الزبيري.

وأضافوا إن المسلحين تبادلوا إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي، في استهتار غير مسبوق بحياة المواطنين والمارة ما أدى إلى وفاة المهندس علي مرغم أمام زوجته وطفله اللذين كانا بجانبه يستقلان سيارته.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو للمواطن علي مرغم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في مشهد مؤلم أمام زوجته وطفله وسط جموع المواطنين دون أن يحركوا ساكنا أو يحاولوا إسعافه مكتفين بتصوير المشهد.

وأرجع الناشطون أسباب الاشتباكات إلى خلافات بين ورثة شركاء هم مالكو سوبر ماركت الهدى الواقع بشارع الزبيري.

وأثارت الحادثة حالة من السخط والغضب بين السكان والناشطين والحقوقيين الذين طالبوا الاجهزة الأمنية بإلقاء القبض على كل من أطلق النار وسط الشارع وإحالتهم