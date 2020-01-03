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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناقشة التقرير السنوي لقيادة شرطة تعز للعام 2019
الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 - تعز
ناقش اللقاء الدوري لقيادات شرطة محافظة تعز الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي، التقرير السنوي للعام الماضي ٢٠١٩م.
وفي اللقاء، شدد العميد الأكحلي على معالجة الاختلالات والإشكالات التي واجهت الأجهزة الأمنية ومراجعة مكامن القصور في تنفيذ الخطة الأمنية للعام الجديد 2020 م .. داعيا القيادات الأمنية إلى الاستفادة من الأخطاء السابقة وتعزيز الجوانب الإيجابية بما يخدم نجاح الأجهزة الأمنية ويحقق الأمن والاستقرار للمحافظة .
وأكد العميد الأكحلي على ضرورة تبادل الخبرات والوقوف بجدية كاملة أمام الإشكالات والمعوقات .. منوها إلى أهمية الالتزام بأداء الواجبات والمهام وفقا للخطط المدروسة، وبما يسهم في تعزيز دور الأمن وتنفيذ المهام والواجبات الأمنية.
من جانبه استعرض نائب مدير عام شرطة محافظة تعز العقيد أنيس الشميري أهم الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال العام الماضي واستعرض نسبة مستوى ضبط الجريمة حيث تم ضبط ٧٣% من إجمالي الجرائم مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية حققت نجاحات كثيرة في العام الماضي وتسعى لأن يكون العام الحالي عام البناء والإستقرار .
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