عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتام برنامج تعزيز دور السلطات المحلية في مراقبة وتقييم الأعمال الإنسانية

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - تعز

أختتمت اليوم في محافظة تعز، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لتعزيز دور السلطات المحلية في الرقابة وتقييم الأعمال الإنسانية، والذي ينفذه المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الإدارة العامة للبحوث والتدريب بديوان عام المحافظة .



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وفي الختام، أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، أهمية إشراك السلطات المحلية في المديريات والمكاتب المختصة بالاشراف والرقابة على الأعمال الإنسانية للمنظمات العاملة بمحافظة تعز .. مشدداً على أهمية التدريب والتأهيل للكادر الوظيفي للسلطة المحلية ..مشيرا إلى دعم قيادة السلطة المحلية لخطط وبرامج التأهيل وبناء القدرات، لجميع الموظفين من مختلف المستويات الوظيفية .

ودعا المنظمات والجهات العاملة في مجال التدريب والتأهيل الى إعطاء الاولوية لكوادر وموظفي الوحدات الادارية، لما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز كفاءة العاملين والموظفين في مكاتب السلطة المحلية والمديريات.

من جانبه أشار إلى مدير عام البحوث والتدريب بديوان المحافظة عزوز السامعي إلى أهمية إشراك السلطات المحلية في الرقابة على الأعمال الإنسانية .. موضحاً أن الجهات الحكومية أكثر فهما لطبيعة الاحتياجات الإنسانية، وقدرة على إدارة عملية التوزيع بشكل سلس وسليم بما يحقق الرضا والشمولية في تقديم الأعمال الإنسانية".