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بلادنا تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلادنا تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

الجمعة 3 يناير 2020

بلادنا تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

الخليج 365 - عدن

أدانت وزارة الخارجية اليمنية محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق الشقيقة.

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وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الى ان مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

 

وأكدت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب العراقي الشقيق والى دعمها لجهود الحكومة العراقية في تثبيت الامن والاستقرار.

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