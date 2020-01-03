- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلادنا تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد
الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 - عدن
أدانت وزارة الخارجية اليمنية محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق الشقيقة.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الى ان مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب العراقي الشقيق والى دعمها لجهود الحكومة العراقية في تثبيت الامن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر بلادنا تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.